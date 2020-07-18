США передадут Украине шесть катеров Mark VI

Катера уже готовят к передаче в рамках помощи США по программам в сфере безопасности.

«США одобрили продажу Украиной до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!» — написал Кулеба.

Остальные 10 катеров Украина сможет купить у США за счет своего оборонного бюджета.

По словам Кулебы, поддержка со стороны Америки поможет Украине развить вооруженные силы, «оперативно совместимые с НАТО». Это необходимо для противостояния «российской агрессии».

Ранее Госдепартамент США разрешил поставку Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующего вооружения и военной техники. Максимальная сумма на эти цели — около 600 миллионов долларов. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом решении.

Украина намерена ограничить действия России в Азовском море благодаря поставке американских катеров Mark VI. Украина — первое государство, которое получит Mark VI после Штатов.

В сентябре 2018 года Киев обзавелся двумя американскими патрульными катерами класса Island, которые состояли на вооружении Береговой охраны США. Их модернизация и транспортировка обошлись Украине как минимум в девять миллионов долларов.