06 июля 2023, 16:36
США передадут Украине кассетные боеприпасы
NYT: Украина получит кассетные боеприпасы от США
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщила газета The New York Times.
В беседе с источником согласование поставок этого типа снарядов подтвердил представитель администрации Байдена.
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«После нескольких месяцев колебаний власти США, ранее сообщавшие о своих опасениях насчет применения этого оружия, намекнули на изменение своей позиции», — отметил автор материала.
Представитель главы Пентагона в Евразии, России и на Украине Лаура Купер заявляла, что кассетные боеприпасы способны сыграть важную роль в боевых действиях в пользу украинских военных.
Кассетными боеприпасами являются снаряды, внутри которых есть разрывные суббоеприпасы различного назначения, в том числе зажигательные, противотанковые и противопехотные.
В августе 2010 года начала действие конвенция по кассетным боеприпасам, документ подписали 123 государства, но ратифицировали лишь 110.
США
Оружие
Украина
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