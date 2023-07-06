Мир 06 июля 2023, 16:36 США передадут Украине кассетные боеприпасы NYT: Украина получит кассетные боеприпасы от США U.S. Department of Defense

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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщила газета The New York Times.

В беседе с источником согласование поставок этого типа снарядов подтвердил представитель администрации Байдена.

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«После нескольких месяцев колебаний власти США, ранее сообщавшие о своих опасениях насчет применения этого оружия, намекнули на изменение своей позиции», — отметил автор материала.

Представитель главы Пентагона в Евразии, России и на Украине Лаура Купер заявляла, что кассетные боеприпасы способны сыграть важную роль в боевых действиях в пользу украинских военных.

Кассетными боеприпасами являются снаряды, внутри которых есть разрывные суббоеприпасы различного назначения, в том числе зажигательные, противотанковые и противопехотные.

В августе 2010 года начала действие конвенция по кассетным боеприпасам, документ подписали 123 государства, но ратифицировали лишь 110.