США перебросят войска из Германии в Польшу
Дональд Трамп, президент США, заявил о намерении перебросить часть войск из Германии в Польшу. По его словам, для России это станет «мощным сигналом». Об этом сообщил inforeactor.
Во время встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп заявил, что для России мощным сигналом стало то, что Германия закупает у РФ энергоресурсы на миллиарды долларов.
По словам американского лидера, он намерен стабилизировать отношения с РФ и другими странами. Однако его тревожит, что Берлин тратит такие большие суммы на российские ресурсы. Его это смущает в большей степени из-за того, что Германия — крупный должник НАТО.