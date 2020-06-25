США перебросят войска из Германии в Польшу

Во время встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп заявил, что для России мощным сигналом стало то, что Германия закупает у РФ энергоресурсы на миллиарды долларов.

По словам американского лидера, он намерен стабилизировать отношения с РФ и другими странами. Однако его тревожит, что Берлин тратит такие большие суммы на российские ресурсы. Его это смущает в большей степени из-за того, что Германия — крупный должник НАТО.