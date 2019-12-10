  • США перебросят в Европу 20 тысяч военных на время учений

    10 декабря 2019, 00:08

    Ирина Нагайникова

    В феврале — апреле 2020 года в европейских странах пройдут совместные с США военные учения. На этот период в Европу перебросят 20 тысяч американских военных. Об этом сообщило РИА «Новости».
    США перебросят в Европу 20 тысяч военных на время учений

    Американский бригадный генерал Шон Барнаби рассказал, что военных распределят по странам Европы для участия в мероприятиях «Защитник Европы — 2020», «Удар клинка», «Быстрый ответ», «Дух союзничества», «Динамичный фронт» и других учениях.

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    «Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», —процитировал Барнаби сайт RT.

    Сообщается, что военные Соединенных Штатов вернутся на родину после окончания учений.