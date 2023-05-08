Мир 08 мая 2023, 23:03 США перебросили в Эстонию эскадрилью самолетов F-22 США перебросили на авиабазу Эмари в Эстонии истребители F-22 Википедия

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США перебросили на авиабазу Эмари под Таллином в Эстонии эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Самолеты прибыли в прибалтийскую республику из Польши, сообщило командование ВВС США в Европе.

Истребители направили в Эстонию для «сдерживания агрессии в Балтийском регионе».

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В сообщении указано, что 12 истребителей перебросили из Соединенных штатов на польскую авиабазу Повидз для «обеспечения важной миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО».

В то же время в Латвии Вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS. В Эстонии британские истребители патрулируют воздушное пространство над Балтикой.

Ранее глава Минобороны Эстонии Мартин Херем публично заявил о о желании увидеть «распад России» на мелкие государства. Он назвал это единственным вариантом завершения украинского кризиса, который устроит Запад.