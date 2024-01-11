Мир 11 января 2024, 11:34 США перебросили на Филиппины крупные запасы топлива Manila Times: США перебросили на Филиппины топливо из-за Тайваня Unsplash

Читать 360tv в

Посольство США на Филиппинах подтвердило передачу «чистого топлива» с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях. Как написала газета Manila Times, оно будет находиться в коммерческом хранилище в Субик-Бей.

«Мы можем подтвердить, что коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в районе Субик-Бэй, Филиппины, с целью перекачки чистого топлива с военного объекта США», — заявил представитель посольства США.

Реклама

По его словам, топливо доставили, а также будут хранить по логистическим контрактам с филиппинскими коммерческими организациями. Это была одна из самых крупных поставок. Как уточнило издание, нефтяной груз попал на танкер 20 декабря, а прибыл на территорию Филиппин 9 января.

Молчание правительств Филиппин и США по поводу поставок топлива усилило «подозрения по поводу предварительного размещения военных поставок в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США из-за Тайваня».

Ранее КНР обвинила Филиппины в очередной провокации в Южно-Китайском море. Появилось предположение, что экипаж филиппинского судна Unaizah Mae намеренно столкнулся с катером китайской береговой охраны. Береговая охрана КНР была вынуждена применить меры.

До этого корабль ВМС США зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Российская сторона осудила провокационные действия США против Китая.