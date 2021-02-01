Соединенным Штатам предстоит пережить упадок по сценарию Британской империи, которая в свое время была самой могущественной державой мира. Об этом заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун.

Обсуждая с журналом Spiegel будущее США, он заявил, что его не шокирует и не удивляет процесс, который начался в этой стране. Он также напомнил, что падение Великобритании происходило долго, в течение нескольких десятилетий.

«Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», — цитирует китайского политолога РИА «Новости».

По мнению Сюэтуна, конфронтация между Китаем и США выразится в гонке технологических процессов. Обе страны будут пытаться продемонстрировать свое превосходство.

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия сохраняет статус великой державы за счет высокого профессионализма вооруженных сил и их способности решать поставленные задачи.