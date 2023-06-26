Мир 26 июня 2023, 00:31 США ожидали «жесткую и кровавую» попытку мятежа в России — СМИ CNN: США разочарованы несостоявшейся «жесткой и кровавой» попыткой мятежа в России РИА «Новости»

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США ожидали более «жесткую и кровавую» попытку мятежа в России. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Как только американская разведка получила данные о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер», Белый дом ожидал, что ее основатель Евгений Пригожин столкнется с большим сопротивлением. Поэтому, поделился мнением собеседник издания, Вашингтон был удивлен, с какой скоростью закончились переговоры с бизнесменом.

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Переговоры с Евгением Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко по поручению российского коллеги Владимира Путина. Белорусский президент и основатель «Вагнера» знают друг друга около 20 лет. В итоге глава «Вагнера» принял решение остановить мятеж.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал события с «Вагнером» в России. По его мнению, они «полностью оправдали» помощь Украине со стороны Запада.