США ожидали от Си Цзиньпина влияния на Путина по украинскому вопросу

Председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине», — сказал Критенбринк.

По словам помощника госсекретаря, переговоры России и Китая проходили в то время, когда Россия «напрямую угрожает» суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что мир ожидает от ответственных стран урегулирования ситуации.

«Если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, а Китай будет отводить глаза в сторону, то это будет свидетельствовать о том, что Китай готов терпеть или же молчаливо поддерживает усилия России, направленные на принуждение Украины», — процитировал Критенбринка ТАСС.

При этом госсекретарь отметил, что на встрече лидеры России и Китая подняли темы, отражающие сближение двух стран. Этому подходу китайская и российская стороны следуют уже некоторое время.