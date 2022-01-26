США ответили на предложения России по гарантиям безопасности

США передали письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности. Американская сторона заявила о готовности сотрудничать в тех областях, где диалог по-прежнему возможен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге, что в ответе Соединенные Штаты указали на вызванную у страны и союзников озабоченность по поводу действий РФ в указанной сфере. Трансляцию его беседы с журналистами организовали в Twitter Госдепа.

В документе американская сторона, по словам госсекретаря, отразила свою позицию по тем пунктам, где не исключены точки соприкосновения.

«США готовы продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество», — подчеркнул Блинкен.

Письменный ответ на предложения РФ направили в Конгресс США, его скоординировали с союзниками и Украиной. Обнародовать документ не планируют. В Госдепе выразили надежду на то, что в России поступят аналогичным образом.

В ближайшие дни Блинкен рассчитывает обсудить ситуацию с ответом Соединенных Штатов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.