Мир 14 декабря 2023, 10:18 США отвернулись от Украины из-за безуспешного контрнаступления — Ставридис Экс-главком НАТО Ставридис: США отвернулись от Украины из-за провала ВСУ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress

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Итоги контрнаступления Вооруженных сил Украины разочаровали США. Белый дом отвернулся от президента Владимира Зеленского, заявил телеканалу MSNBC адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

«Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию», — заявил он.

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Джеймс Ставридис обратил внимание на то, что за год положение Владимира Зеленского сильно изменилось. Американские власти отвернулись от него. По мнению адмирала, сложившаяся ситуация пошла на пользу его противнику — президенту России Владимиру Путину.

Конгресс ушел на рождественские каникулы, так и не одобрив дополнительное финансирование украинской армии. Американский журналист Марк Стоун заявил, что это заставило Владимира Зеленского паниковать.