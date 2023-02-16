Мир 16 февраля 2023, 00:20 США отвергли обвинения в подрыве «Северных потоков» Представитель Госдепа Прайс: США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков» Danish Defence

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США отвергли обвинения в подрыве «Северных потоков». Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, Штаты оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции все произошло. Слова Прайса привело РИА «Новости».

«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с „Северным потоком“, взрывом „Северного потока“», — сказал представитель Госдепа на брифинге.

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Отвечая на вопрос о роли США в расследовании, Прайс заметил, что взрывы произошли не на американской территории.

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«Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах», — сказал представитель Госдепа.

Также Прайс не стал комментировать инициативу России провести на площадке Совбеза ООН обсуждение подрыва трубопроводов.

Ранее американский журналист Сеймур Херш написал статью о взрывах на газовых магистралях. Он обвинил ведущие американские СМИ и власти страны в замалчивании результатов расследования подрыва «Северных потоков». Херш назвал теракт на «Северных потоках» изумительной глупостью правительства США. Также он предположил, что именно заставило главу Белого дома Джо Байден решиться на подрыв.