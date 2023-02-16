16 февраля 2023, 00:20
США отвергли обвинения в подрыве «Северных потоков»
Представитель Госдепа Прайс: США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков»
США отвергли обвинения в подрыве «Северных потоков». Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, Штаты оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции все произошло. Слова Прайса привело РИА «Новости».
«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с „Северным потоком“, взрывом „Северного потока“», — сказал представитель Госдепа на брифинге.
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Отвечая на вопрос о роли США в расследовании, Прайс заметил, что взрывы произошли не на американской территории.
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«Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах», — сказал представитель Госдепа.
Также Прайс не стал комментировать инициативу России провести на площадке Совбеза ООН обсуждение подрыва трубопроводов.
Ранее американский журналист Сеймур Херш написал статью о взрывах на газовых магистралях. Он обвинил ведущие американские СМИ и власти страны в замалчивании результатов расследования подрыва «Северных потоков». Херш назвал теракт на «Северных потоках» изумительной глупостью правительства США. Также он предположил, что именно заставило главу Белого дома Джо Байден решиться на подрыв.
США
Газопровод Северный поток — 2
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