07 марта 2024, 07:51
США отстали от России по оснащению системами ПВО
Полковник Макгрегор заявил о превосходстве российских ПВО над американскими
Россия добилась значительных успехов в военной сфере и в ряде вопросов смогла обогнать американскую армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
Он напомнил, что введенные Белым домом антироссийские ограничения не смогли причинить серьезного ущерба экономике и военно-промышленному комплексу страны.
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«Санкции Байдена с треском провалились. Они (ВС России — прим. ред.) теперь могут показывать свою мощь всему миру», — указал эксперт.
По его словам, Россия также превосходит США во всех вопросах, связанных с системами противовоздушной обороны.
«Это больше не может сходить нам с рук», — заключил Макгрегор.
Ранее бывший советник Пентагона обратил внимание на ситуацию в США. Он рассказал, что главный враг государства находится не в других странах, а в Белом доме. Эксперт также призвал провести политическую генеральную уборку в американской столице. По его мнению, после этого можно будет начать переговоры с российской стороной.
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