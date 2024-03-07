Мир 07 марта 2024, 07:51 США отстали от России по оснащению системами ПВО Полковник Макгрегор заявил о превосходстве российских ПВО над американскими РИА «Новости»

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Россия добилась значительных успехов в военной сфере и в ряде вопросов смогла обогнать американскую армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он напомнил, что введенные Белым домом антироссийские ограничения не смогли причинить серьезного ущерба экономике и военно-промышленному комплексу страны.

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«Санкции Байдена с треском провалились. Они (ВС России — прим. ред.) теперь могут показывать свою мощь всему миру», — указал эксперт.

По его словам, Россия также превосходит США во всех вопросах, связанных с системами противовоздушной обороны.

«Это больше не может сходить нам с рук», — заключил Макгрегор.

Ранее бывший советник Пентагона обратил внимание на ситуацию в США. Он рассказал, что главный враг государства находится не в других странах, а в Белом доме. Эксперт также призвал провести политическую генеральную уборку в американской столице. По его мнению, после этого можно будет начать переговоры с российской стороной.