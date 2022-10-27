США оценили выступление Путина на дискуссионном клубе «Валдай» | 360°

Мир 27 октября 2022, 22:35 США оценили выступление Путина на дискуссионном клубе «Валдай» Белый дом: речь Путина не указывает на смену стратегии России в отношении Запада и Украины Pxhere

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Речь Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» не указывает на смены стратегических целей России в отношении Запада и по Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова процитировала газета «Известия».

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во встрече дискуссионного клуба «Валдай». Очередной темой заседания клуба стала «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Глава государства в своем выступлении заявил, что однополярному миру пришел конец.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, «Валдайскую» речь Владимира Путина услышат на Западе. Также он уверен, что выступление российского лидера войдет в историю. По мнению Пескова, речь Путина услышат на Западе, однако там не признаются, что проанализируют его слова.

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Российский лидер сообщил, что специальную операцию (СВО) на Украине отчасти можно трактовать, как гражданскую войну. При этом он заявил, что русские и украинцы — это один народ.