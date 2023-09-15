Мир 15 сентября 2023, 23:11 США оценили возможность мирных переговоров по Украине Салливан: США не намерены вести переговоры по Украине без ее участия Pxhere

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США не станут проводить переговоры об урегулировании на Украине без участия Киева и навязывать ему какие-либо решения. Об этом на брифинге сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения», — сказал он.

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По словам Салливана, американская сторона озвучивает свою позицию по этому вопросу «со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран Глобального Юга».

Президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко напомнил, что российские власти никогда не выступали против переговоров с Украиной. Он отметил, что если киевский режим захочет начать процесс, то пусть скажет об этом.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на настоящий заговор вокруг переговоров двух стран. По его словам, российская сторона пообещала реагировать на все серьезные предложения по урегулированию и действует именно так.