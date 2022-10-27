США оценили шанс переговоров по ядерной сделке с Ираном | 360°

27 октября 2022, 05:41
США оценили шанс переговоров по ядерной сделке с Ираном
Белый дом: США не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном
Соединенные Штаты не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы не стремимся и не просим о новом раунде переговоров или новых обсуждениях по СВПД прямо сейчас», — сказал Кирби, выступая на брифинге.
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Сейчас этот вопрос, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме, не находится в фокусе США.
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Также Кирби заявил об отсутствии настроя у России и Украины к ведению переговоров. Он отметил, что общаться стороны конфликта на Украине не готовы. Так, ВСУ сконцентрировали внимание на контрнаступательных операциях. Но Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину для обеспечения ей выгодных условий на переговорах в будущем.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс помогает ВСУ. По его словам, то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от ее силы на поле боя.
США
Иран
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