США оценили шанс переговоров по ядерной сделке с Ираном | 360°

Мир 27 октября 2022, 05:41 США оценили шанс переговоров по ядерной сделке с Ираном Белый дом: США не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном Pxhere

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Соединенные Штаты не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы не стремимся и не просим о новом раунде переговоров или новых обсуждениях по СВПД прямо сейчас», — сказал Кирби, выступая на брифинге.

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Сейчас этот вопрос, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме, не находится в фокусе США.

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Также Кирби заявил об отсутствии настроя у России и Украины к ведению переговоров. Он отметил, что общаться стороны конфликта на Украине не готовы. Так, ВСУ сконцентрировали внимание на контрнаступательных операциях. Но Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину для обеспечения ей выгодных условий на переговорах в будущем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс помогает ВСУ. По его словам, то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от ее силы на поле боя.