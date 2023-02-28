Мир 28 февраля 2023, 20:46 США оценили продолжительность конфликта на Украине Замглавы Пентагона Каль спрогнозировал завершение конфликта на Украине в течение трех лет РИА «Новости»

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Конфликт на Украине может завершиться в течение трех лет. Как сообщило РИА «Новости», с таким прогнозом на слушаниях в конгрессе выступил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Он подчеркнул, что пока невозможно дать точные данные по дальнейшему развитию ситуации, которая сложилась на Украине.

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«Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может — через два или три года», — заявил Каль.

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Заместитель министра обороны США подчеркнул, что Пентагон рассчитывает на дальнейшую поддержку конгресса в предоставлении военной помощи украинским военным даже в условиях длительного продолжения конфликта.

В начале прошлой недели американское Минобороны заявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов. В ведомстве заявили, что передадут ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin, радиолокаторы воздушного наблюдения и артиллерийские снаряды для РСЗО HIMARS.

СМИ сообщили, что в новый пакет также вошли бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением. Речь идет о так называемых крылатых снарядах, способных преодолевать расстояние до 72 километров.