Мир 09 декабря 2022, 04:18 США оценили причастность России к пробке из танкеров в водах Турции Глава Минфина США Йеллен назвала Россию непричастной к пробке из танкеров у Босфора Unsplash

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Американские власти не считают Россию причастной к образованию пробки из судов на входе в пролив Босфор. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова привел RT.

«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — сказала министр журналистам.

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По ее словам, Турция разделает интересы американского руководства в вопросе сохранения хорошего снабжения на нефтяном рынке.

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Причину появления пробки в турецких водах ранее объяснило Генеральное управление мореходства страны. Оно сообщило, что все дело в страховых компаниях Европы, отказывающихся показывать документы о страховке для прохождения танкеров с нефтью. При этом повод для таких действий раскрывать не стали.

Турция стала требовать предоставления данных о страховании с 1 декабря. После введения новых правил и начала действия ограничений цен на российскую нефть в СМИ стали писать, что на входе в пролив Босфор образовалась очередь из танкеров. Минтранс Турции опроверг сведения о пробках.