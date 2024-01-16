Мир 16 января 2024, 09:27 США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю Белый дом назвал безрассудными и неточными удары КСИР по иракскому Эрбилю Global Look Press

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Атаки иранских военных из Корпуса стражей Исламской революции по городу Эрбилю в Ираке оказались безрассудными и неточными. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Эдриен Уотсон.

По ее словам, американские военные объекты и военнослужащие США в результате ударов не пострадали.

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«Мы держим постоянный контакт с представителями руководства Ирака, а также должностными лицами в Курдистане», — сказала Уотсон.

Представитель Белого дома отметила, что США дадут свою оценку произошедшему.

«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Ирака», — добавила она.

Ранее стало известно, что консульское представительство США в Эрбиле попало под ракетный обстрел со стороны Ирана, его целью стали базы антииранских группировок. Ответственность за атаку на себя взял Корпус стражей Исламской революции (КСИР).