16 января 2024, 09:27
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Белый дом назвал безрассудными и неточными удары КСИР по иракскому Эрбилю
Атаки иранских военных из Корпуса стражей Исламской революции по городу Эрбилю в Ираке оказались безрассудными и неточными. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Эдриен Уотсон.
По ее словам, американские военные объекты и военнослужащие США в результате ударов не пострадали.
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«Мы держим постоянный контакт с представителями руководства Ирака, а также должностными лицами в Курдистане», — сказала Уотсон.
Представитель Белого дома отметила, что США дадут свою оценку произошедшему.
«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Ирака», — добавила она.
Ранее стало известно, что консульское представительство США в Эрбиле попало под ракетный обстрел со стороны Ирана, его целью стали базы антииранских группировок. Ответственность за атаку на себя взял Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
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