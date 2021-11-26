США отреагировали на сообщения Зеленского о возможном госперевороте на Украине

США заинтересовало заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке госпереворота в республике. Теперь американские власти пытаются получить дополнительную информацию по этому поводу, сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает контакт с украинской стороной, чтобы в дальнейшем обсудить эти данные и получить дополнительные сведения, сообщил ТАСС.

Донфрид добавила, что Штаты также собираются вынести на обсуждение в НАТО возможные совместные шаги на фоне сообщений о том, что Россия якобы наращивает военные силы возле украинской границы.

«Когда мы встретимся с союзниками по НАТО, мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе России и Украины», — сказала она.

Во встрече с представителями стран — участниц альянса примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление о том, что на Украине якобы готовится переворот, Зеленский сделал сегодня на пресс-конференции в Киеве. По его данным, к этим планам причастен бизнесмен Ринат Ахметов.