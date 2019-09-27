США отправят в Саудовскую Аравию усиление после атаки на Saudi Aramco

США разместят в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных. Усиление связано с атакой на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман, на которого ссылается РИА «Новости», рассказал, что Штаты посылают в Саудовскую Аравию усиление по просьбе королевства. Новые силы должны повысить защиту не только Саудовской Аравии, но и уже развернутых американских войск.

МИД Ирана назвал решение США перебросить войска на Ближний Восток позерством Подробнее

Хоффман допустил, что США могут направить в королевство еще две батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Глава Пентагона Марк Экспер одобрил эту идею, но окончательное решение по ней не принято. В Пентагоне выразили надежду, что другие страны региона тоже внесут свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии.

Несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников 14 сентября. Из-за пожаров королевство вынуждено было сократить производство нефти более чем вдвое. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в атаке Тегеран. Трамп дал указание ужесточить санкции в отношении Ирана.