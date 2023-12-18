Мир 18 декабря 2023, 21:25 США отправят Украине последний пакет военной помощи Белый дом: США в декабре отправят Украине последний пакет военной помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что власти США в конце декабря объявят новый военный пакет помощи Украине, но он будет последним. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце», — заявил он журналистам на брифинге.

Реклама

Кирби связал это с исчерпанием ресурсов на поддержку украинского руководства, добавив, что для выделения новых средств на эти цели необходимо получить решение конгресса.

Ранее аналитики американского телеканала CNN опубликовали анализ, в котором заявили, что руководство Украины не может признаться себе и союзникам, насколько плоха ситуация в зоне боевых действий. Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его искренние мольбы не увенчались успехом.

Коллективный Запад перебрасывает Украину из рук в руки, когда дело касается финансирования. США говорили, что их «горшок пуст», поэтому эстафету должен принять Евросоюз, но там на выделение денег наложили вето. По сути, Запад «тянет время, и превращает самую важную помощь в политический театр».