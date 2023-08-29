Мир 29 августа 2023, 20:36 США отправят Украине новый пакет военной помощи Блинкен: США отправят Украине новый пакет военной помощи на $250 млн flickr.com

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Новый пакет военной помощи, который США направят Украине, будет включать снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении.

«Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, которая защищает свою территорию и свой народ. В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя», — подчеркнул представитель Белого дома.

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Пакет военной помощи будет включать ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также более трех миллионов патронов для стрелкового оружия. Стоимость пакета составит 250 миллионов долларов.

В августе газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд представителей конгресса США выступили против нового пакета военной помощи киевскому режиму.

По информации издания, некоторые члены республиканской партии возражают против продолжения поставок на фоне скромных результатов контрнаступления ВСУ.