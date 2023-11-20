Важное 20 ноября 2023, 20:43 США отправят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов Глава Пентагон Остин: США отправят Украине военную помощь на $100 млн pxhere.com

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США передадут Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привела газета The New York Times.

«Сегодня я анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи из средств Пентагона на 100 миллионов долларов», — сказал Остин.

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Он отметил, что в транш войдут противотанковые средства, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что глава Пентагона лично прибыл в Киев, чтобы заверить руководство страны в намерении США продолжить военную поддержку ВСУ.

Кроме того, он обсудил снабжение украинской армии в будущем, оказание помощи в зимний период и стратегическое партнерство американской администрации с украинскими властями.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что в госбюджете практически закончились деньги, предназначенные для помощи Украине.