Мир 25 июля 2023, 05:58 США отправят Украине дополнительную помощь на $400 млн — СМИ AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов РИА «Новости»

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Американская сторона отправит новую помощь киевскому режиму на 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

«Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине», — сказано в сообщении.

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Кроме того, в очередной пакет поддержки включили системы противовоздушной обороны и беспилотники наблюдения Hornet. По предварительной информации, Вашингтон отправит снаряды для систем NASAMS и HIMARS, ракеты Javelin и Stinger, боеприпасы для гаубиц, мортиры, ракеты Hydra-70 и 32 бронетранспортера Stryker.

Источник агентства отметил, что вооружения доставят со складов Пентагона, поэтому отправка должна осуществиться в ближайшем будущем.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на слабый дух и большие потери украинской армии. По словам офицера, бойцы ВСУ сейчас в панике и находятся на грани распада.