США отправят на военные учения в Болгарию роту сухопутных войск из Германии

США планируют отправить роту сухопутных войск из Германии на военные учения в Болгарию. Такой информацией поделился глава Минобороны США Ллойд Остин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик сделал это заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что военные направятся туда уже в ближайшее время, передал RT.

«Я хотел бы выразить признательность Болгарии, которая только сегодня согласилась принять роту Сухопутных сил США на (бронетранспортерах — прим. ред.) Stryker для совместной тренировочной деятельности», — заявил Остин.