Мир 21 марта 2023, 22:35 США отправят на Украину старую версию танков Abrams США передадут Украине старую версию танков Abrams, чтобы ускорить поставку Википедия

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Соединенные штаты решили передать киевскому режиму более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, поставка 30 танков M1A2 Abrams займет около года, тогда как танки M1A1 могут быть поставлены быстрее без серьезной потери военной мощи. Бригадный генерал ВВС добавил, что танки будут доставлены на Украину уже к осени 2023 года.

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«Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки», — сказал Райдер на брифинге.

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Ранее США заявили, что стараются быстрее отправить танки на Украину. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отметил, что есть возможность ускорить процесс и Пентагон уже работает над этим.

В это же время российские танкисты готовятся к борьбе с техникой НАТО. Видео, на котором экипаж Т-90М тренируются поражать американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2, показало Минобороны.