США отправят на Украину противотанковые системы в качестве военной помощи

Америка отправит на Украину противотанковые системы в качестве дополнительной помощи, передает слова госсекретаря США Энтони Блинкена РИА «Новости».

Президент Джо Байден поручил Блинкену оказать Украине военную помощь в размере 100 миллионов долларов. Бронебойные системы будут направлены в рамках этой суммы, отметил госсекретарь. Средства немедленно пойдут на «восполнение нужды Украины в дополнительных бронебойных системах».

Пресс-служба Белого дома распространила текст меморандума, в котором прописано, что именно входит в эту сумму. Объем помощи на 100 миллионов долларов, помимо бронетанковых систем, включает услуги, обучение и тренировки, говорится в документе. Европа готова предоставить Украине бронетранспортеры и более «смертоносное» вооружение.