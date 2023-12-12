Мир 12 декабря 2023, 05:23 США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии NYT: США отправят на Украину генерала Агуто для проработки новой стратегии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты и Украина начали разработку новой военной стратегии. Ее осуществление планируют в начале 2024 года. Для помощи командованию ВСУ США решили направить в страну генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева», — отметили авторы статьи.

Реклама

Собеседники издания добавили, что между американскими и украинскими властями пока нет единого мнения по содержанию этой стратегии. Согласно данным источников газеты, Антонио Агуто планирует пробыть на Украине долгое время, чтобы дать командирам ВСУ обстоятельные советы, а детали новой стратегии офицеры проработают в ходе военных игр, которые пройдут в Германии в январе.

В конце ноября стало известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили «усиление возможностей ВСУ».