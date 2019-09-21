США отправят дополнительные войска и ПВО на Ближний Восток

Американский президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Об этом в субботу сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Такое решение американский лидер принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, передает телеканал CNN.

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«Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО», — приводит «Интерфакс» слова министра обороны США. Эспер при этом отметил, что при необходимости американский контингент может быть еще расширен.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в свою очередь заверил, что об отправке «тысяч» военных речь не пойдет.

В ходе брифинга глава Пентагона также подтвердил, что Соединенные Штаты считают Иран причастным к инциденту. «Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена», — заявил Эспер. О том, откуда были запущены ракеты и дроны он не уточнил.

США приняли решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион вскоре после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, которые были совершены с помощью беспилотников и крылатых ракет. Эта атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое.

Йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за случившееся. Однако Соединенные Штаты обвинили в нападении Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.