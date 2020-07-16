США отправит в Белоруссию вторую партию нефти

Он уточнил, что объем ожидаемой поставки от североамериканского агента составит 80 тысяч тонн. В настоящий момент танкер с качественным топливом уже готов к отправлению из порта Beaumont. Ожидается, что грузовое судно прибудет в порт назначения, Клайпеду в период с 6 до 8 августа, пишет портал «Русская планета».

После того, как танкер разгрузят в порту Литвы, нефть отправят в Белоруссию железнодорожным составом. К концу лета топливо в полном объеме будет на территории страны.