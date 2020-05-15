    15 мая 2020, 15:59

    США отправили Украине медицинское и военное оборудование на 25 млн долларов

    Анастасия Кременчугская

    США направили в Украину медицинское и военное оборудование. Вся помощь обошлась Америке в сумму более 25 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу американского посольства.

    Медицинское и военное оборудование отправлено на Украину для применения в зоне военной операции в Донбассе. США продолжает оказывать помощь, несмотря на пандемию коронавируса.

    США передали приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.