США отправили Украине медицинское и военное оборудование на 25 млн долларов
США направили в Украину медицинское и военное оборудование. Вся помощь обошлась Америке в сумму более 25 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу американского посольства.
Медицинское и военное оборудование отправлено на Украину для применения в зоне военной операции в Донбассе. США продолжает оказывать помощь, несмотря на пандемию коронавируса.
США передали приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.