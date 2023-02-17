Мир 17 февраля 2023, 03:05 США отправили истребители на «перехват» четырех самолетов России у Аляски NORAD сообщило о «перехвате» четырех российских самолетов рядом с Аляской РИА «Новости»

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Истребители Североамериканского командования ПВО (NORAD) поднимались в воздух в связи с появлением у Аляски четырех российских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

«NORAD засекло, отследило, идентифицировало и перехватило 15 февраля четыре российских воздушных судна», — заявили в командовании.

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Там уточнили, что самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи штата Аляска. Этот «перехват» стал уже вторым за два дня.

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Ранее американские военные засекли группу воздушных судов, состоявшую из Ту-95МС, а также истребителей Су-35 и Су-30. Российские самолеты не входили в американское или канадское воздушное пространство.

Также в NORAD напомнили, что деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски не рассматривают как угрозу или провокацию. Так называемый «перехват» российских самолетов выполняли два американских истребителя пятого поколения F-35.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Они сопровождали в воздухе Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.