Мир 08 апреля 2023, 16:39 США отправили атомную подлодку с ракетами Tomahawk на Ближний Восток — СМИ АР: США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку, способную нести ракеты Tomahawk Правительство США / Flickr

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Военно-морские силы Соединенных Штатов «для обеспечения региональной безопасности на море» отправили в сторону Ближнего Востока атомную подводную лодку, которая способна нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило агентство Associated Press.

О перемещении судна заявил представитель Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс. По его данным, подлодка прошла через Суэцкий канал в пятницу, 7 апреля. Детали миссии он комментировать не стал.

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По мнению журналистов издания, официальная информация о перемещении подлодки может быть сигналом Ирану о военных возможностях США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что ВС США готовы защищать своих граждан и отвечать на вылазки вражеских группировок. Он также подтвердил удар по проиранским подразделениям на территории Сирии.