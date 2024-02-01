Мир 01 февраля 2024, 20:56 США отомстят Ирану за гибель солдат ударами по Ираку и Сирии CBS: США согласовали план об ударах по военным объектам Ирана в Ираке и Сирии U.S. Department of Defense

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Военные США разработали план о серии ударов по военным объектам Ирана, расположенным в Ираке и Сирии, в ответ на атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, где погибли трое американских солдат. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США сообщил телеканал CBS.

Собеседники журналистов подчеркнули, что сейчас военные ждут благоприятных погодных условий, чтобы иметь лучшую видимость выбранных целей и не допустить жертв среди мирного населения.

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Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании утром 28 января. По данным СМИ, основной удар пришелся на площадку, где находились казармы. Жертвами атаки стали трое американских военных, более 30 получили ранения

Ответственность за удар президент США Джо Байден возложил на действующие в регионе группировки, которые поддерживают Иран. Он подчеркнул, что без ответа такое поведение не останется.

По данным СМИ, администрация Белого дома потребовала от военных разработать план таким способом, чтобы провести операцию против Ирана, но при этом не допустить расширения конфликта Израиля и ХАМАС на весь Ближний Восток.