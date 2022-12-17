Мир 17 декабря 2022, 00:33 США отметили эффективность канала для обмена заключенными с Россией Госдеп США: переговоры по обмену заключенными с Россией могут снова оказаться эффективными Pxhere

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США считают, что согласованный президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом канал переговоров для обмена заключенными вновь может показать свою эффективность. Такое заявление 16 декабря на брифинге сделал первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател. Его процитировал ТАСС.

Он прокомментировал слова отбывавшей наказание в России за контрабанду наркотиков американки Бриттни Грайнер о готовности содействовать в будущих обменах заключенными между странами.

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«Я бы отметил следующее: есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными», — сказал Пател.

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Он не уточнил, прошли ли за минувшие дни новые консультации по обмену заключенными между Россией и США, о котором ранее говорил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

В Россию вернулся осужденный в США Виктор Бут. Его обменяли на Грайнер8 декабря в аэропорту Абу-Даби.