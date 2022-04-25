США отменили церемонию в память встречи на Эльбе

Власти США отменили проведение ежегодной торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Памятное мероприятие традиционно проходило на Арлингтонском кладбище у мемориала «Дух Эльбы». Про его отмену в эфире телеканала «Россия 1» сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально отменило Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», — сказал дипломат.

Мероприятие на Арлингтонском кладбище проводили ежегодно. Традиционно в нем участвовали дипломаты из России и СНГ, которые возлагали венки к мемориалу.

Советские и американские солдаты встретились на реке Эльба 25 апреля 1945 года. Событие превратилось в один из символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в победе над нацизмом.

Мемориал на Арлингтонском кладбище в США установили в апреле 1995 года в ознаменование 50-летия памятного события.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов ответил на статью канадской газеты, в которой советских солдат времен Великой Отечественной войны, а также принимающие участие в спецоперации России на Украине силы обвинили в жестоком обращении с мирными жителями. Он подчеркнул, что Запад пытается избавиться от вины за прошлое, очерняя Россию.