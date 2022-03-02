США отменили испытания межконтинентальной ракеты

Министерство обороны США отменяет запланированные на ближайшие выходные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Минитмен». С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он пояснил, что военные пошли на такое решение для демонстрации отсутствия планов повысить уровень готовности ядерных сил страны.

«Ядерную войну не выиграть и не следует ее начинать», — прокомментировал решение Кирби.

Он добавил, что отмена испытаний не означают ослабление возможностей США к ядерному сдерживанию.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета «Минитмен» оборудована сразу несколькими ядерными боеголовками индивидуального наведения. В испытаниях используют невооруженные ракеты. Специалисты отслеживают способность головной части поразить заданную цель на расстоянии нескольких десятков тысяч километров. Ежегодно проводится от трех до четырех подобных испытаний.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что у американцев нет причин для волнений по поводу возможной ядерной войны с Россией в условиях особого напряжения между странами.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин поручил министру оборону Сергею Шойгу и главе Генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства. Российский лидер заявил, что высшие должностные лица НАТО начали агрессивную риторику. В стратегические силы сдерживания России входят в том числе межконтинентальные ракеты, способные нести ядерные боеголовки.