США отложили отправку Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Задержка с отправкой военной техники может связана с желанием администрации Джо Байдена «дать больше времени на дипломатическую разрядку напряженности» и сохранить «рычаги влияния в случае нападения России на Украину».

Документ о предоставлении военной помощи Украине разработала администрация президента США. Однако он уже около четырех недель лежит на столе у Байдена, сообщили NBC News источники, знакомые с вопросом. Штаты должны были объявить о помощи на прошлой неделе.

Какое именно оружие собирается США направить Украине, неизвестно. Источники предполагают, что это могут быть системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, новую поставку противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, а также артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Все это ранее запрашивала Украина.

Ранее Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме 7 декабря. Они продлились приблизительно два часа. Байден на встрече пригрозил санкциями, которые власти США и их партнеры готовы привести в действие, если конфликт на границе с Украиной начнет нарастать. Путин при этом объяснил, что именно Киев ведет себя деструктивно, нарушая минские соглашения.