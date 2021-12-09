США не намерены вводить санкции против российских энергетических компаний без крайней необходимости. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в силовых структурах США.

«Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании», — передали журналисты слова своих инсайдеров.

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщал, что президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о том, что жесткие санкции против России могут быть применены, но не уточнил, к каким именно мерам может прибегнуть Вашингтон. Но несколько американских СМИ все же раскрыли некоторые потенциально возможные ограничительные нововведения.

Так, по их словам, в случае начала войны на Украине наказание со стороны Запада может затронуть окружение президента России и энергопроизводителей. Также возможно отключение страны от платежной системы SWIFT.