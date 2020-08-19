США отложили разговоры с КНР по торговле из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отложил торговые переговоры с Китаем. Он заявил, что не хочет разговаривать с китайскими коллегами прямо сейчас.

«Я не хочу сейчас говорить с Китаем», — приводит его слова Reuters. Так лидер США ответил на вопрос журналистов о выходе из торгового соглашения с КНР.

Представители США и Китая должны были обсудить реализацию торговой сделки в субботу. Однако эти переговоры отменились.

Как сообщило издание Robertocavadа, в понедельник Трамп пообещал налоговые льготы компаниям, которые переместят свое производство из Китая в США.

Мы создадим налоговые льготы для компаний, которые вернут рабочие места из Китая в США Дональд Трамп

Помимо этого глава государства заявил, что администрация президента расторгнет федеральные контракты с теми компаниями, которые прибегают к аутсорсингу китайской рабочей силы.

«Мы прекратим свою зависимость от Китая, мы будем производить наши важнейшие лекарства и материалы прямо здесь, в Соединенных Штатах», — подчеркнул президент.

Торговая война между США и Китаем началась в июле 2018 года. Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт нескольких сотен китайских товаров. Общая сумма сбора составила 34 миллиарда в год. Пекин ответил зеркально. После этого стороны еще не раз вводили в отношении друг друга санкции.

В середине января этого года стороны подписали соглашение по первой фазе торговой сделки. КНР согласилась увеличить закупки американской продукции. А США должны снизить пошлины и не вводить новых ограничительных мер.