США отложили обновление стратегии по безопасности из-за «неопределенных намерений» России в отношении Украины. Об этом написало издание Politico, которое информировали местные чиновники.

Стратегия национальной безопасности по закону обновляется раз в год, ее демонстрирует президент Штатов. Но в этот раз глава США Джо Байден затянул представление обновленной стратегии, не показав ее в 2021 году и сдвинув на первую часть 2022 года.

Politico уточнило, что на стратегию и время ее презентации может влиять ситуация с Украиной, а если точнее — отношения России и Украины. Это подтвердили несколько источников.

«Но в целом президент Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение, что Китай, а не Россия представляет большую долгосрочную угрозу для Америки», — написало издание.

Западные страны заявляют, что Россия может «вторгнуться» на Украину. В Кремле не один раз опровергали это и говорили, что РФ проводит исключительно миролюбивую политику и не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение наступательного оружия на Украине исключено.