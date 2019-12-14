США отложили дополнительные пошлины против Китая

«Торговый представитель США приостанавливает (вступление в силу — прим. ред.) до последующего уведомления дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря», — говорится в заявлении. Санкции должны были вступить в силу в 00:01 (08:01 по московскому времени) 15 декабря.

США и Китай достигли договоренностей по торговому соглашению Подробнее

В четверг, 12 декабря, США и Китай достигли договоренностей об условиях заключения «первой фазы» торгового соглашения. Пекин обещал закупать больше сельскохозяйственной продукции в Соединенных Штатах. Американская сторона, в свою очередь, заявила о снижении пошлин на китайские товары.

Торговая война между США и Китаем началась в 2019 году. С 1 сентября Вашингтон на 15% повысил пошлины на товары из Поднебесной объемом 300 миллиардов долларов. Позже пошлины на другие товары выросли до 30%. Пекин же ответил зеркально и ввел сборы в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов.