Мир 25 июня 2023, 00:00 США отложат введение новых санкций против «Вагнера» WSJ: Вашингтон испугался введения новых санкций против ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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США пока не будут вводить новые санкции против ЧВК «Вагнер», опасаясь занять сторону Москвы. Вашингтон не хочет создать впечатление, будто солидарен с Россией в этой ситуации, написала Wall Street Journal.

«Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом», — привело издание слова неназванного источника.

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Новые санкции против «Вагнера» хотели объявить во вторник, 27 июня. на этот раз причиной стали действия компании в Африке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с «Вагнером» урегулировалась без потерь. Бойцов ЧВК преследовать не будут, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, пообещал пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали гарантии того, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию. Это пообещал президент России Владимир Путин. Песков отметил, что глава государства дал слово по этому поводу.