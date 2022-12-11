Мир 11 декабря 2022, 18:48 США открестились от одобрения действий Украины на территории России Представитель Пентагона Кирби: США не поддерживали операции Украины внутри России Defense.gov

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Соединенные Штаты не поддерживают проведение Украиной операций внутри территории России. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби завил в интервью телеканалу ABC.

«Мы стараемся обеспечить, чтобы Украина могла защищать и отвоевывать свою территорию», — сказал Кирби.

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По его словам, США не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. С начала конфликта администрация Джо Байдена указывала на мониторинг и рассмотрение рисков эскалации.

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«Потому что это не только нехорошо для украинцев, это и не в наших интересах. Это нехорошо и для российской стороны», — отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов ранее заявил, что украинские военные готовы к ударам внутри России. По его словам, власти Украины не будут ни с кем консультироваться, если дело коснется интересов страны.

Кирби уже отмечал, что Белый дом никогда не поддерживал украинских военных по вопросу нанесения ударов по территории России.