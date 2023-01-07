Мир 07 января 2023, 12:04 США отклонили предложения по приобретению нефти для восполнения резерва Bloomberg: США отклонили предложения по покупке нефти для восполнения резерва из-за цены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США отказались от предложений по закупке нефти для восстановления стратегических запасов страны из-за слишком высокой стоимости или несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском правительстве.

Министерство энергетики США уже отклонило некоторые предложения по закупке черного золота. Ведомство примет только те контракты, которые станут соответствовать разумной стоимости.

Реклама

В декабре страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на поставки нефти из России морским путем.

Реклама

Заместитель главного директора Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев объяснял, что Соединенные Штаты заложили в это решение планы вернуть себе мировое лидерство в отрасли.

Он напоминал, что потенциал США в добыче сланцевой нефти уже практически исчерпан.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов также заявлял, что США стали выгодоприобретателями антироссийских нефтяных санкций.