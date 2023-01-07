07 января 2023, 12:04
США отклонили предложения по приобретению нефти для восполнения резерва
Bloomberg: США отклонили предложения по покупке нефти для восполнения резерва из-за цены
Власти США отказались от предложений по закупке нефти для восстановления стратегических запасов страны из-за слишком высокой стоимости или несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском правительстве.
Министерство энергетики США уже отклонило некоторые предложения по закупке черного золота. Ведомство примет только те контракты, которые станут соответствовать разумной стоимости.
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В декабре страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на поставки нефти из России морским путем.
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Заместитель главного директора Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев объяснял, что Соединенные Штаты заложили в это решение планы вернуть себе мировое лидерство в отрасли.
Он напоминал, что потенциал США в добыче сланцевой нефти уже практически исчерпан.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов также заявлял, что США стали выгодоприобретателями антироссийских нефтяных санкций.
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Нефть
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