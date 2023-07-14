Мир 14 июля 2023, 08:27 США отклонили поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи кассетных снарядов Украине

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Представители конгресса США не стали поддерживать поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Об этом написало РИА «Новости».

Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения. За ее принятие выступили 147, против — 276. Конгресс также отказался снижать военную помощь Украине.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Америка передаст Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. По некоторым данным, такие снаряды уже отправили киевскому режиму.

Американские власти совершают огромную ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, посчитал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он назвал ситуацию с поставкой запрещенных боеприпасов лицемерной и циничной.

Бизнесмен, республиканец Дональд Трамп также осудил Белый дом. По его мнению, поставка кассетных бомб спровоцирует большое число смертей и третью мировую войну. Но Россия готова дать зеркальный ответ на поставки оружия украинским боевикам.