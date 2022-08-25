Соединенные Штаты отвергли все дополнительные требования Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, который знаком с содержанием документа.

По данным канала, США настаивают, чтобы уровень обогащения урана в Иране не был выше 4% (разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана составляет 3,67%). Также Штаты потребовали дать инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ на иранские ядерные объекты.

Газета Politico написала, что ответ американских властей посвящен теме экономических гарантий. Речь идет о требовании Ирана закрепить в договоре положение о том, что американцы не смогут в одностороннем порядке выйти из соглашения, как это произошло при экс-президенте США Дональде Трампе. Источник издания высказал мнение, что реакция Штатов «не соответствует ожиданиям Ирана».

Накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США закончили рассмотрение ответа Ирана на предложения ЕС о восстановлении СВПД и направили в Брюссель свои соображения на этот счет. Официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи сказал, что Иран получил ответ американцев и приступил к его изучению. Об этом написал ТАСС.