31 марта 2023, 16:09
США отказались выдворять российских дипломатов в ответ на арест журналиста WSJ Гершковича
Президент США Байден исключил высылку российских дипломатов после ареста Гершковича
Высылка аккредитованных в США российских дипломатов в качестве ответного шага на арест журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича исключена. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал президент США Джо Байден.
«План в этом сейчас не заключается», — заявил он, отвечая на вопрос о призыве редакции газеты принять меры после ареста своего сотрудника.
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Байден также обратился к правительству России с просьбой освободить американского журналиста.
Это первая реакция президента США после взятия под стражу Эвана Гершковича в России.
Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. Сотрудники ФСБ заподозрили репортера в сборе секретных данных по заказу правительства США.
Свердловский депутат Вячеслав Вегнер, который общался с американским репортером, заявил, что Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса. Стало ли этой причиной задержания, неизвестно, так как уголовное дело получило гриф секретности.
Задержанного журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд по ходатайству следователя отправил подозреваемого под арест до 29 мая. В МИД России заявили, что претензий к журналистской работе Гершковича никогда не было, поэтому задержание не стали связывать с его профессиональной работой.
Редакция газеты The Wall Street Journal призвала власти США отреагировать на арест своего сотрудника и выслать из страны посла России в Вашингтоне, а также всех сотрудников российских СМИ.
США
Россия
Джо Байден
Задержание Эвана Гершковича
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