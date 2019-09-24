США отказались ратифицировать договор о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп пообещал не ратифицировать Международный договор о торговле оружием. Он намерен защищать право граждан своей страны на самооборону.

«Ни при каких условиях США не позволят международным организациям нарушать права своих граждан, в том числе право на самооборону», — сказал Трамп в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Он напомнил, что ранее уже объявлял об отказе ратифицировать Международный договор о торговле оружием.

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Как сообщило РИА «Новости», к началу 2019 года Международный договор о торговле оружием подписали 130 государств, ратифицировали — 100, в том числе все страны Евросоюза. США документ подписали еще при президенте Бараке Обаме, Трамп весной обещал отозвать эту подпись. Россия не участвует в договоре.

Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Программа пребывания Трампа на ней началась в понедельник. Ожидается, что на этой неделе он проведет первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.